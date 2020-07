Fase 3: da Acri e Intesa Sp nuovi finanziamenti per liquidità agevolata a terzo settore (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Iniziativa Sollievo, la convenzione sottoscritta da Acri e Intesa Sanpaolo per il sostegno agli enti del terzo settore nell'emergenza Covid-19 che ha già deliberato 4 milioni di euro, amplia l'offerta dei finanziamenti che potranno accedere al fondo rotativo messo a disposizione dalle Fondazioni di origine bancaria. Le organizzazioni del terzo settore potranno restituire il credito ottenuto in un numero maggiore di anni: i nuovi finanziamenti, della durata fino a 60 mesi (con 12 di preammortamento) e 132 mesi (con 36 di preammortamento), si aggiungono a quelli già esistenti e vanno da un minimo di 10mila a un massimo di 100mila euro. Possono accedere ai finanziamenti ... Leggi su iltempo

