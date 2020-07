Due arresti a Biancavilla: avevano una pistola, munizioni e droga (Di venerdì 24 luglio 2020) I Carabinieri di Biancavilla arrestano due uomini di 43 e 57 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio e possesso illegale di arma da fuoco Due arresti a Biancavilla, in provincia di Catania. Due uomini, P.P e A.P, sono stati trovati in possesso di un arma da fuoco, una pistola Sig Sauer calibro 9, detenuta in maniera illegale. Inoltre, il più grande dei due era in possesso di 20 grammi di cocaina e due grammi di marijuana. Il possesso di questa droga gli è costato anche l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due quindi sono stati arrestati dai Carabinieri per detenzione illegale di arma da fuoco. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Incidente a Mykonos, muore ragazza italiana, grave ... Leggi su bloglive

