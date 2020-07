Coronavirus, tornano a calare i contagi: 252 in 24 ore. Cinque morti nell’ultima giornata (Di venerdì 24 luglio 2020) tornano a scendere, dopo la crescita degli ultimi giorni, i casi di Coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 252 le persone risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore, con il totale che sale così a 245.590 dall’inizio della pandemia. Ieri i nuovi casi registrati erano 306. Scende anche il numero delle vittime: sono 5 le persone ad aver perso la vita a causa del virus contro le 10 di giovedì, con il totale dei morti in Italia che raggiunge così quota 35.097. Lombardia, 53 nuovi casi ma nessun decesso A fronte di 9.860 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 53. Inoltre, non si sono registrati morti nell’ultima giornata, secondo l’ultimo bollettino della Regione. I ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il numero totale delle persone colpite da Covid-19 sale così a 245.590. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In calo il numero dei decessi: 5 oggi, contro i 10 ...

CORONAVIRUS: 'NE HO LE PALLE PIENE'! ZANGRILLO sbotta IN DIRETTA TV e va ancora CONTRO TUTTI. Ecco il VIDEO

è tornato alla ribalta con toni aspri e accusatori. E' stato un intervento molto accesso quello andato in onda in TV, su LA7: nel corso di un talk, il primario si è lamentato del clima italiano ...

