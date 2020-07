Coronavirus in Italia: cala la curva, decessi al minimo da febbraio (Di venerdì 24 luglio 2020) In merito all'emergenza Coronavirus in Italia oggi, venerdì 24 luglio, si registrano 252 nuovi positivi, ieri +306,. Il numero dei casi totali sale così a 245.590. Lo fa sapere il ministero della ... Leggi su corrieredellosport

