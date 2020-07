Coronavirus, c’è poco da ridere: l’Italia è tutta un focolaio (Di venerdì 24 luglio 2020) L’Italia è tutta un focolaio, e ieri per la prima volta dal 18 giugno, i nuovi contagiati sono stati 300. Solo la Valle d’Aosta non ha positivi. La vita degli italiani continua in modo apparentemente sereno, ma il Coronavirus c’è ancora. E poco importa se Zangrillo o Bassetti continuano a dire che è meno aggressivo dei primi mesi. Il virus c’è ed è un problema comunque. Ieri nel bollettino del Ministero della Salute, per la prima volta dal 18 giugno i nuovi casi di Coronavirus tornano a sforare quota 300, esattamente 306 nelle ultime 24 ore. Erano 129 solo due giorni fa. A favorire la crescita inesorabile, il numero di focolai presenti ormai in tutta Italia, tant’è che solo la Valle ... Leggi su chenews

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: avere deciso di aprire l’Italia per ragioni economiche, sociali e di tenuta psicologica, ci ha porta… - emenietti : a proposito di 'il coronavirus non c'è più': 306 casi positivi rilevati nelle ultime 24h. non succedeva da un mese… - matteosalvinimi : Possiamo evitare di importare positivi al coronavirus dal resto del mondo? Se c'è un ministro dell'Interno, si facc… - EnricoIachello : RT @fleinaudi: Ci state scrivendo perché su @Corriere @LaStampa @repubblica non c’è una riga sull’importante sentenza del TAR Lazio riguard… - Riccard10192775 : RT @fleinaudi: Ci state scrivendo perché su @Corriere @LaStampa @repubblica non c’è una riga sull’importante sentenza del TAR Lazio riguard… -

