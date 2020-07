Commisso: «Dalla riunione di domani mi aspetto solo passi avanti» (Di venerdì 24 luglio 2020) Commisso, una lunga nota diffusa tramite i canali della Fiorentina per commentare la posizione delle belle arti per stadio e centro sportivo Commisso, una lunga nota diffusa tramite i canali della Fiorentina per commentare la posizione delle belle arti su stadio e centro sportivo. domani L’INCONTRO- domani si terrà un incontro tra soprintendenza, dirigenza viola, Regione Toscana, rappresentanti della città metropolitana e del Comune di Bagno a Ripoli, consulenti tecnici e architetti della Fiorentina per discutere della questione stadio e del nuovo centro sportivo. «Qualora non vi saranno passi avanti per la Fiorentina nella riunione di domani diramerò un altro comunicato dichiarando quali azioni intraprenderò non ... Leggi su calcionews24

ClaudioMasini7 : #Commisso: 'Mi hanno fatto piacere le parole del Soprintendente Pessina. Ci siamo sentiti al telefono e abbiamo avu… - Dalla_SerieA : Fiorentina, Commisso: 'Centro sportivo? Mi auguro che ci siano progressi' - - Dalla_SerieA : Fiorentina, Commisso: 'Spero in qualche progresso per il centro sportivo' - - Dalla_SerieA : Commisso domani incontra la Soprintendenza sul centro sportivo - - FF_AAediPolizia : RT @concentrazione: #ndrangheta Luce sul clan Commisso di Siderno, gli affari 'sporchi' dalla Calabria all'Umbria: 8 indagati -