Cittiglio, Gallera sul medico sospeso: "Condivido pienamente" (Di venerdì 24 luglio 2020) Citiglio, Varese,, 24 luglio 2020 - "Condivido e sostengo i due provvedimenti disciplinari di sospensione "adottati dall'Asst Sette Laghi per il medico" primario all'ospedale di Cittiglio che avrebbe ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Cittiglio Gallera

IL GIORNO

Citiglio (Varese), 24 luglio 2020 - "Condivido e sostengo i due provvedimenti disciplinari di sospensione "adottati dall'Asst Sette Laghi per il medico" primario all'ospedale di Cittiglio che avrebbe ...Milano, 24 lug. (askanews) - " inaccettabile intollerabile che in un nostro ospedale possano avvenire atteggiamenti discriminatori di qualsiasi natura e in particolare nei confronti degli orientamenti ...