Autostrade taglia le tariffe del 5% ma chiede al governo di rispettare i patti (Di venerdì 24 luglio 2020) Autostrade mantiene le promesse e taglia le tariffe del 5% ma ricorda di recepire il nuovo piano economico e finanziario Autostrade mantiene le promesse e taglia le tariffe del 5% per il quinquennio 2021/2026. Ma nelle prime righe dell’accordo c’è un promemoria per il governo sottolineato dalla società Autostrade: rispettare l’accordo e il nuovo piano economico e finanziario. Un gioco di tira e molla. Il piano è il primo passo chiamato a tradurre la promessa in atti formali. Dentro c’è scritto che le tariffe autostradali caleranno in media di circa il 5% annuo a partire dal 2021. Questo hanno chiesto e voluto Conte e i suoi e questo ha messo la società per ... Leggi su zon

HuffPostItalia : Autostrade taglia le tariffe del 5%, ma ricorda al Governo di rispettare i patti sulla revoca - GiusPecoraro : RT @fenice_risorta: Come sempre solo chiacchiere fino ad ora??????? - fenice_risorta : Come sempre solo chiacchiere fino ad ora??????? - Riciclato1 : #autostrade taglia del 5% i pedaggi avete capito bene? Del 5% non del 30% come almeno dovrebbero vista la situazion… - zazoomblog : Autostrade taglia le tariffe del 5% ma ricorda al Governo di rispettare i patti sulla revoca - #Autostrade #taglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade taglia Autostrade taglia le tariffe del 5%, ma ricorda al Governo di rispettare i patti sulla revoca L'HuffPost Autostrade, un tetto ai pedaggi incremento massimo dell’1,7%

Tetto ai pedaggi autostradali da qui al 2038. Ad annunciare la novità che farà felice milioni di automobilisti è stata la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli. Alla Camera ha spiegato che su ...

Autostrade taglia le tariffe del 5%, ma ricorda al Governo di rispettare i patti sulla revoca

E c’è anche un taglio delle remunerazioni degli investimenti, cioè quei soldi che vanno ad Autostrade quando si realizza appunto un investimento. Si passa dall'11% al 7,09% pre tasse. Questi numeri ...

Tetto ai pedaggi autostradali da qui al 2038. Ad annunciare la novità che farà felice milioni di automobilisti è stata la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli. Alla Camera ha spiegato che su ...E c’è anche un taglio delle remunerazioni degli investimenti, cioè quei soldi che vanno ad Autostrade quando si realizza appunto un investimento. Si passa dall'11% al 7,09% pre tasse. Questi numeri ...