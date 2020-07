“Attenta a quel nodulo sul collo”: giornalista tv salvata da una spettatrice (Di venerdì 24 luglio 2020) “Devo condividere con voi qualche notizia personale. E’ venuto fuori che ho un cancro. E sono debitrice a uno dei nostri meravigliosi spettatori per averlo portato alla mia attenzione“: una storia eccezionale quella della giornalista Victoria Price, della tv Wfla, in Florida, che ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter, spiegando che una sua telespettatrice, avendo notato un nodulo sospetto sul suo collo, le ha inviato una mail per invitarla a effettuare un controllo. La spettatrice ha suggerito alla giornalista di fare un esame alla tiroide, un consiglio derivante da esperienza personale. La mail potrebbe aver salvato la vita della giovane reporter: lunedì prossimo si sottoporrà a un intervento per la rimozione di un tumore “che si ... Leggi su meteoweb.eu

__EthelByrond__ : @_valegenni Adesso devo stare attenta a come rispondo perché se dico “Sì” sembra che ti dica cessa. E invece no, t… - vanda235 : @Hyperrita @paolorossi1965 @juventusfc Guarda a me frega il giusto di come si comporta, a me interessa che vinca. D… - BeaTuseilei : @Euclide73 Anche io ho quel problema... e se non stessi attenta sarei anche io così. Ma un pochino ci tengo a me mi voglio bene - ZanghiGiovanni : @SimonettaScali1 Mi piace quel che scrivi , tutte ; e più il periodo è lungo meglio lo esponi . È’ solo un pensier… - katiafrizzi : È già partita NENIIII oggi è sempre ne avrò bisogno ma oggi pomeriggio avrò il colloquio con la capa e dovremo parl… -

Ultime Notizie dalla rete : “Attenta quel Codacons, la replica alle domande di Calenda: «Lui è “ministro dei fallimenti”, arriverà querela» Corriere della Sera