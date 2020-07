Ascolti tv, dati Auditel giovedì 23 luglio: prosegue la cavalcata di Temptation Island (Di venerdì 24 luglio 2020) Vittoria di ‘Temptation Island’ nella prima serata televisiva di giovedì, con il programma di Canale 5 che ha totalizzato 3.727.000 spettatori e il 23.7% di share. Temptation Island, Pedro, Pedro, Pedro, Pedropè… Ascolti tv prime time Su Rai1 la commedia Nessuno mi può giudicare ha conquistato 2.582.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Italia 1 il film Apes Revolution – Il Pianeta delle Scimmie ha intrattenuto 939.000 spettatori (5.1%). Su Rai2 la serie Hawaii Five-0 ha interessato 896.000 spettatori pari al 4.5% di share; a seguire NCIS New Orleans segna 794.000 spettatori con il 4.6%. Su La7 In Onda Focus ha registrato 710.000 spettatori con uno share del 3.9%. Su Retequattro l’appuntamento in replica con I Legnanesi ha segnato 680.000 ... Leggi su tvzap.kataweb

