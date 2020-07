ABI: crescono domande a Fondo Garanzia (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – L’ABI segnala che continuano a crescere le domande pervenute dalle banche al Fondo di Garanzia che ieri, 23 luglio, sono divenute 890 mila, per 58,3 miliardi di Euro, di cui 765 mila per i finanziamenti fino a 30 mila Euro, per 15,18 miliardi di Euro. Leggi su quifinanza

