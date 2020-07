Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2020 ore 07:30 (Di giovedì 23 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2020 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio: APRIAMO COL RACCORDO DOVE SI SEGNALANO GIA’ DA ORA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’APPIA; SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA A24 SI RALLENTA INVECE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; PER CHI VIAGGIA SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MONTEROTONDO SCALO E LA TENUTA DI SANTA COLOMBA NELLE DUE DIREZIONI; SI STA IN CODA SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL GRA IN ENTRATA; TRAFFICO RALLENTATO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA VIA ACQUA FELICE E TORRE GAIA IN DIREZIONE Roma; DISAGI PER UN INCIDENTE ... Leggi su romadailynews

