Uccisa con la testa frantumata sul bidet: fermato giovane marocchino (Di giovedì 23 luglio 2020) Venezia, donna Uccisa in casa, testa sbattuta con violenza contro un bidet e poi appartamento dato alle fiamme: fermato un ragazzo marocchino. Una violenza inaudita. La testa di una donna spaccata contro un bidet anch’esso frantumato dalla forza dei colpi. Una 59enne muore ed è già stato fermato il suo presunto assassino: un giovane marocchino di 23 anni. Il corpo di Marcella Boraso è stato trovato nel suo appartamento, dato alle fiamme, a Portogruaro (Venezia). Tra i due, che si conoscevano, sarebbe nata una lite nel corso della quale il 23enne ha ucciso la donna sbattendole ripetutamente la testa contro un ... Leggi su chenews

