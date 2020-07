Truffe call center, quelli che si spacciano per Agcom (Di giovedì 23 luglio 2020) Aumentano le segnalazioni di Truffe telefoniche da parte di call center che sfruttano il nome Agcom per proporre servizi non richiesti. Nei mesi scorsi l’isolamento forzato della popolazione a causa della pandemia ha avuto tra i numerosi effetti indiretti anche la notevole crescita di segnalazioni di Truffe sia su Internet che per telefono. Da qualche settimana l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha messo in guardia i consumatori da alcune Truffe messe in piedi da call center che tentano di sfruttare il nome dell’Autorità. La notorietà e centralità dell’Agcom nel dibattito pubblico in tema di tutela dei cittadini rappresenta per ... Leggi su bloglive

nesciaccio : @mariannaaprile Credo che il problema non sia direttamente riconducibile al gestore, quanto ai broker/procacciatori… - awanasgh : RT @radiosilvana: il numero è per il call center per denunciare truffe legate al Covid-19. Le mascherine sono obbligatorie anche al Departm… - Riccardo72R : RT @radiosilvana: il numero è per il call center per denunciare truffe legate al Covid-19. Le mascherine sono obbligatorie anche al Departm… - radiosilvana : @MonEleonora Avoja non si trova niente. Il numero è di un call center per le truffe Covid - tedpanski : RT @radiosilvana: il numero è per il call center per denunciare truffe legate al Covid-19. Le mascherine sono obbligatorie anche al Departm… -

Ultime Notizie dalla rete : Truffe call Call Center: gli addetti si spacciano per AGCOM, è una truffa Tecnoandroid Wind 3 blocca in automatico i servizi a valore aggiunto. I consumatori: "Così stop alle truffe"

I servizi a valore aggiunto su cellulare, che tanti addebiti non voluti hanno comportato agli utenti, saranno tutti bloccati in automatico agli utenti Wind 3. Una mossa dell’operatore che arriva giorn ...

Call Center: gli addetti si spacciano per AGCOM, è una truffa

Le truffe, purtroppo, si sprecano ed ogni giorno ci ritroviamo costretti a mettervi in guardia dai tantissimi attacchi ricevuti da parte di siti internet e, sopratutto nell’ultimo periodo, da call cen ...

I servizi a valore aggiunto su cellulare, che tanti addebiti non voluti hanno comportato agli utenti, saranno tutti bloccati in automatico agli utenti Wind 3. Una mossa dell’operatore che arriva giorn ...Le truffe, purtroppo, si sprecano ed ogni giorno ci ritroviamo costretti a mettervi in guardia dai tantissimi attacchi ricevuti da parte di siti internet e, sopratutto nell’ultimo periodo, da call cen ...