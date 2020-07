Tragedia a Gorizia, il piccolo Stefano Borghes muore cadendo in un pozzo: era un esempio di fair play (Di giovedì 23 luglio 2020) Un ragazzo di soli 13 anni, appassionato di musica e calcio. Questo era Stefano Borghes, calciatore dell’Azzurra Gorizia, morto precipitando in un pozzo durante le attività di un centro estivo. Una Tragedia che ha sconvolto l’intera Italia e soprattutto il Friuli. Stefano amava suonare il violino ed era un grande esempio di sportività. Lo scorso 28 ottobre era stato premiato per un bel gesto di fair play. Durante il match contro l’Aris, infatti, aveva rinunciato a segnare un gol fatto per soccorrere il portiere avversario, colpito al viso da una pallonata. Applausi dalle tribune e il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia gli aveva consegnato il premio. La Procura ha aperto un’indagine sulla ... Leggi su calcioweb.eu

