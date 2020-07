The Outer Worlds: annunciata la nuova espansione Peril on Gorgon (Di giovedì 23 luglio 2020) The Outer Worlds (ottimo RPG di Obsidian) si prepara a ricevere la sua prima espansione il 9 di settembre.Peril on Gorgon non è però il classico DLC separato dall'avventura principale ma al contrario gli sviluppatori hanno deciso di creare una nuova esperienza che si andrà in qualche modo ad unire al gioco base (come visto nei recenti X-COM insomma). Il DLC introdurrà un nuovo pianeta, 3 nuove armi scientifiche e nuovi personaggi con cui interagire.Come detto prima però non parliamo di un DLC separato, infatti i giocatori potranno portarsi dietro l'intera banda di disadattati incontrata durante l'avventura principale, il tutto accompagnato da nuovi dialoghi e nuove interazioni.Leggi altro... Leggi su eurogamer

