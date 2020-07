The Last of Us Parte II segna un nuovo record diventando il miglior lancio digitale di sempre per un'esclusiva PlayStation (Di giovedì 23 luglio 2020) The Last of Us Parte II è stato un successo incredibile per Naughty Dog fino a questo momento e, ora, il gioco è diventato il miglior lancio digitale di sempre per un'esclusiva PlayStation.Con ben 2,8 milioni di download su PS Store, il titolo ha stabilito un nuovo record, superando Spider-Man e Final Fantasy VII Remake che si sono fermati a 2,2 milioni di download nel mese di lancio. I dati provengono da SuperData e si affiancano ad altri numeri da capogiro per TLOU2: nei primi tre giorni sul mercato il sequel ha venduto la bellezza di 4 milioni di copie ed è attualmente l'esclusiva Sony venduta più velocemente di sempre.Leggi altro... Leggi su eurogamer

