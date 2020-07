The Boys 3: Amazon rinnova la serie, online una clip inedita della seconda stagione (Di venerdì 24 luglio 2020) The Boys 3 ha ottenuto il via libera alla produzione: Amazon ha annunciato il rinnovo della serie e diffuso una clip inedita della seconda stagione. The Boys 3 ha ottenuto il via libera alla produzione: Amazon ha rinnovato la serie per una terza stagione. L'annuncio è stato compiuto durante il panel organizzato in occasione dell'evento Comic-Con@Home che ha permesso inoltre di vedere in anteprima una clip tratta dal secondo ciclo di episodi.Nel video diffuso online i protagonisti sono in fuga e cercano di mettersi in salvo su un'isola mentre vengono attaccati dal personaggio interpretato da Chace Crawford. La ... Leggi su movieplayer

Amazon Studios ha rinnovato la serie di successo The Boys per una terza stagione, l'annuncio è arrivato attraverso il Comic-Con@Home. Divenuta una delle serie evento della scorsa stagione, The Boys ha ...

