Speranza: "Seconda ondata di coronavirus possibile” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza questa mattina è intervenuto a “24 Mattino” su Radio24 e ha parlato della possibile Seconda ondata di coronavirus in Italia, sottolineando che non possono esserci certezze, ma che bisogna farsi trovare pronti per affrontarla senza subire troppi danni. Speranza ha spiegato:“Questi mesi difficili, in cui i cittadini hanno imparato a combattere il coronavirus, ci hanno insegnato a tante cose. E tra queste quella di essere molto determinati. Possiamo provare a contenere la Seconda ondata se sapremo essere veloci e determinati nell'isolare i casi, individuare i focolai e contenerli immediatamente”Poi il ministro ha sottolineato:“È evidente che non possiamo avere certezze ... Leggi su blogo

