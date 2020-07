Scuola, graduatorie per le supplenze: in un giorno 100 mila domande (Di giovedì 23 luglio 2020) Oltre 100mila domande inserite, di cui 15mila gi chiuse e inviate, e pi di 120mila utenti che hanno fatto accesso al sistema per l inoltro delle istanze di inserimento nelle graduatorie provinciali e ... Leggi su gazzettadelsud

gabria26 : @_itschia @ValeCB Graduatorie provinciali per la scuola - Maurizi35167444 : @Alberto_Cirio @regionepiemonte anche quest'anno la regione ha dimostrato che fa tante parole e al momento di stanz… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Scuola, Ministero dell’Istruzione: 100mila domande in graduatorie supplenze in un giorno - Marilenapas : RT @SkyTG24: Scuola, Ministero dell’Istruzione: 100mila domande in graduatorie supplenze in un giorno - SkyTG24 : Scuola, Ministero dell’Istruzione: 100mila domande in graduatorie supplenze in un giorno -