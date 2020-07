Sciopero delle autostrade indetto per il 9 e il 10 agosto (Di giovedì 23 luglio 2020) I sindacati Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Viabilità e Sla Cisal hanno annunciato uno Sciopero nazionale delle autostrade domenica 9 agosto e lunedì 10. Lo Sciopero sarà di 4 ore, e riguarderà il 9 il ... Leggi su tgcom24.mediaset

