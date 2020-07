Sanità, Speranza Dal Mes o dal Recovery Fund almeno 20 miliardi (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA, ITALPRESS, - "Da ministro della Salute lavoro costantemente per portare pi risorse al Servizio Sanitario Nazionale. Negli ultimi 5 mesi abbiamo investito pi risorse che negli ultimi 5 anni. Oggi ... Leggi su gazzettadelsud

fanpage : Speranza: “Probabile nuova ondata, affrontiamola investendo nella sanità con Mes o Recovery Fund” - Agenzia_Italia : #Speranza annuncia una riforma 'copernicana' della sanità. - ZioKlint : RT @SensoDiNausea: Roberto Speranza dice che servono 25 miliardi per sistemare la sanità. Il ministro Roberto Speranza, il quale mi fa sch… - sedicizero : RT @SensoDiNausea: Roberto Speranza dice che servono 25 miliardi per sistemare la sanità. Il ministro Roberto Speranza, il quale mi fa sch… - Alessan90825269 : RT @SensoDiNausea: Roberto Speranza dice che servono 25 miliardi per sistemare la sanità. Il ministro Roberto Speranza, il quale mi fa sch… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Speranza Mes: Martina, 'usarlo per finanziare piano per nuova sanità' Affaritaliani.it