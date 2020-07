Richieste spinte ad una minorenne, ZeRo ammette le accuse: bannato definitivamente da Twitch (Di giovedì 23 luglio 2020) Nelle ultime settimane abbiamo visto come il mondo degli esports sia stato letteralmente travolto da una valanga di denunce relative ad abusi sessuali, molestie, coercizioni e tentativi di adescamento. Uno “tsunami” che ha interessato anche Super Smash Bros, la popolare serie di videogiochi picchiaduro di Nintendo. Diversi giocatori e personalità di spicco sono stati denunciati per cattiva condotta di natura sessuale, quasi sempre ammettendo le accuse delle vittime: una situazione che ha ovviamente scosso la community. Uno dei casi più scioccanti è quello che riguarda Gonzalo “ZeRo” Barrios, un ex giocatore ormai diventato creatore di contenuti che rappresenta una delle colonne portanti del gioco, con oltre un milione di abbonati su YouTube. Il 25enne ha ammesso di aver inviato messaggi ... Leggi su esports247

