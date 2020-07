Previsioni Meteo del Pomeriggio di Giovedì 23 Luglio 2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) Ecco le Previsioni Meteo del 23 Luglio 2020, Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it Il Meteo Al Nord Oggi 23 Luglio 2020 Al Pomeriggio fenomeni in intensificazione sull’arco alpino e sul Friuli con temporali anche di forte intensità, più asciutto altrove. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi … Leggi su periodicodaily

