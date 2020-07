Piacenza, sequestrata la caserma Levante: carabinieri accusati di droga e torture (Di giovedì 23 luglio 2020) Dalle intercettazioni emerge un gruppo formato dagli appuntati della caserma “Levante” che controllavano lo spaccio della zona, tramite arresti, torture e protezione di spacciatori alle loro dipendenze. Si allarga, in maniera devastante, l’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Piacenza, con la supervisione della Procura della città emiliana, sulla caserma dei carabinieri “Levante”. Nella giornata … L'articolo Piacenza, sequestrata la caserma Levante: carabinieri accusati di droga e torture proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Agenzia_Ansa : A Piacenza sequestrata una caserma dei carabinieri e almeno sei militari arrestati. I reati contestati sono spaccio… - amnestyitalia : 'Reati impressionanti', tra cui la tortura: è quanto emerge dall'inchiesta della procura della Repubblica di… - ilpost : I reati di cui sono accusati i sei carabinieri arrestati a Piacenza vanno dallo spaccio all'estorsione fino alla to… - alefale73 : RT @gilamalfa: Carabinieri arrestati a Piacenza una caserma sequestrata assurdo, orribile. Secondo voi come si deve sentire uno come me che… - alessio_turazza : RT @HuffPostItalia: 'A Piacenza fatto gravissimo, basta parlare di singole mele marce'. Ilaria Cucchi sulla caserma sequestrata https://t.c… -