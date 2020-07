Parma-Napoli, Talagliatela amaro: "Rigori inesistenti, ci fate perdere la voglia di guardare le partite" (Di giovedì 23 luglio 2020) Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, ha commentato la sconfitta di ieri patita dagli azzurri al Tardini contro il Parma, soffermandosi sugli errori arbitrali che hanno visto protagonista l'arbitro Giua: "Ma solo a noi tifosi brucia per ... Leggi su tuttonapoli

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Parma 2-1 Napoli Inter Milan 0-0 Fiorentina Lecce 3-1 Brescia SPAL 1-6 Roma Sampdoria 1-2 Genoa… - CarolRadull : FT Parma 2-1 Napoli Inter Milan 0-0 Fiorentina Lecce 3-1 Brescia Sampdoria 1-2 Genoa Spal 1-6 AS Roma Torino… - VarskySports : Inter 0-Fiorentina 0 Parma 2 (Caprari-Kulusevski)-Napoli 1 (Insigne) Lecce 3 (Lapadula 2-Saponara)-Brescia 1 (Desse… - valerpas : RT @antonio_gaito: Il tecnico del Parma D'Aversa in conferenza stampa elogia la simulazione di #Kulusevski: 'E' stato bravo e malizioso nel… - tuttonapoli : Parma-Napoli, Talagliatela amaro: 'Rigori inesistenti, ci fate perdere la voglia di guardare le partite' -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Napoli

Tre indizi valgono come una prova e il deludente ko di Parma ha certificato la netta flessione del Napoli, che era apparso già sotto tono e in debito di ossigeno nelle due sfide precedenti contro ...Le due città in cui i prezzi sono aumentati maggiormente sono Caltanisetta e Perugia, rispettivamente con un +5,7% e +4,6%, mentre Parma è la città dove il risparmio è assicurato. Alcuni aumenti anche ...