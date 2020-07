Novara, uccise il suo migliore amico per gelosia: ora la condanna (Di giovedì 23 luglio 2020) E’ stato condannato a 14 anni Alberto Pastore, il giovane di Novara che uccise il suo migliore amico e confessò il delitto sui social. 14 e mezzo di carcere: questa la pena alla quale il gup di Novara Rossana Mongiardo ha condannato Alberto Pastore, il 23enne processato con rito abbreviato per avere ucciso a coltellate, … L'articolo Novara, uccise il suo migliore amico per gelosia: ora la condanna è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

