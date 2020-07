Mercoledì 22 Luglio 2020 – 243ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di giovedì 23 luglio 2020) seduta Ora inizio: 09:35 Il Presidente del Consiglio Conte, nel riferire sugli esiti del Consiglio europeo, ha affermato che l’intesa raggiunta è di portata storica. La crisi sistemica e simmetrica ha coinvolto tutti i Paesi, il piano orientato alla crescita e allo sviluppo sostenibile finanziato con titoli di debito interamente europei è una svolta rispetto alle politiche di austerità, disegna un’Europa più coesa e solidale, più politica, in linea con il suo progetto originario. È l’unico percorso per preservare l’integrità del mercato unico e la stabilità monetaria, nel quadro di una recessione senza precedenti che aggrava squilibri sociali e territoriali. L’interlocuzione sulla proposta della Commissione e sulla proposta franco-tedesca è stata complessa: il ... Leggi su udine20

