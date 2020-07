Machete: stasera su Rai Movie torna il mercenario interpretato da Danny Trejo (Di giovedì 23 luglio 2020) stasera su Rai Movie, dalle 21:20, serata dedicata al leggendario mercenario interpretato da Danny Trejo e creato da Robert Rodriguez, con i film Machete e Machete Kills. stasera su Rai Movie, alle 21:10, arriva Machete, il primo film completamente dedicato all'irriverente mercenario Machete Cortez, il personaggio cult interpretato da Danny Trejo e creato da Robert Rodriguez. Creduto morto dopo uno scontro con il celeberrimo boss della droga Torrez (Steven Seagal), l'ex agente federale messicano Machete (Danny Trejo) fugge in Texas tentando di sparire e di scordare il ... Leggi su movieplayer

CorriereUmbria : Stasera in tv 23 luglio, su Rai Movie il film Machete: cast e trama #tv #televisione #raimovie… - mymovies : STASERA IN TV ??- GIOVEDI 23 LUGLIO In copertina: Machete, di Robert Rodriguez e Ethan Maniquis #staseraintv… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Rai: Su Movie (canale 24) una serata con “Machete””. A seguire il sequel “Machete Kills” - zazoomblog : Stasera in tv 23 luglio Machete cult firmato Robert Rodriguez - #Stasera #luglio #Machete #firmato - SlKim : Basta vado a dormire spero di sognare l’oceano e tanti cagnolini così da svegliarmi meno pazza di stasera che vorre… -