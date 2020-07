Lazio, Inzaghi: «Traguardo importante. Sono soddisfatto» (Di venerdì 24 luglio 2020) Simone Inzaghi ha parlato al termine della sfida vinta contro il Cagliari: le dichiarazioni del tecnico della Lazio Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato ai microfoni di Lazio Style Radio il successo contro il Cagliari. PRESTAZIONE – «Era un Traguardo che all’inizio della stagione poteva essere difficile, ma che abbiamo meritato. I ragazzi Sono stati bravissimi, bravo Cragno, ma noi non ci siamo disuniti. Sapevo che potevo scegliere anche uomini dalla panchina per fare il cambio di passo che mi serviva. La squadra l’ho vista bene, sapevo che Marusic aveva minutaggio ridotto, ma gli altri non stavano sfigurando. ENTUSIASMO – «C’è soddisfazione. Mancano tre partite, l’obiettivo dicevano fosse ... Leggi su calcionews24

Fantacalcio : Lazio, Inzaghi: 'E' una serata magica. Mercato? Grandissima fiducia in Tare' - internewsit : Inzaghi: 'Lazio 4ª da dopo Roma-Inter, ma serviva aritmetica. Rammarico' - - Noibiancocelest : Lazio-Cagliari, Simone Inzaghi a DAZN: “Felicissimi dell’obiettivo raggiunto. Se avessimo avuto meno infortuni sare… - Mikelafo71 : Record di punti nella storia della lazio. Supercoppa italiana vinta. Ritorno nell'Europa dei grandi dopo 13 anni. G… - sportface2016 : #LazioCagliari 2-1 | Le parole di #Inzaghi nel post partita -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inzaghi Lazio, Inzaghi blinda la Champions con Milinkovic-Savic e Immobile Il Mattino Lazio-Cagliari, Inzaghi: “Serata magica, ora dobbiamo allungare la rosa”

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato alla fine della vittoriosa gara contro il Cagliari. Champions matematica ed allora per l’allenatore si tratta di: “Una serata magica, importante, era u ...

Inzaghi: «Serata magica, tenevamo tanto alla qualificazione in Champions»

La Lazio torna alla vittoria e conquista i tre punti contro il Cagliari di Zenga. Al termine del match, ecco il commento di mister Inzaghi Dopo un periodo non proprio roseo, la Lazio torna alla vittor ...

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato alla fine della vittoriosa gara contro il Cagliari. Champions matematica ed allora per l’allenatore si tratta di: “Una serata magica, importante, era u ...La Lazio torna alla vittoria e conquista i tre punti contro il Cagliari di Zenga. Al termine del match, ecco il commento di mister Inzaghi Dopo un periodo non proprio roseo, la Lazio torna alla vittor ...