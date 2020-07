Kanye West, cos'è il disturbo bipolare di cui soffre (Di giovedì 23 luglio 2020) Il 5 luglio Kanye West ha annunciato la propria candidatura alle presidenziali Usa di novembre, outsider tra Donald Trump e Joe Biden. Qualche giorno fa ha tenuto il primo comizio a Charleston, in Carolina del Sud, e poco dopo ha pubblicato alcuni tweet apparentemente su fatti personali e familiari, che hanno sollevato degli interrogativi. Quindi la moglie Kim Kardashian in una lunga dichiarazione sulle Instagram stories ha rivelato: «Kanye ha il disturbo bipolare». La star di Keeping Up with the Kardashians ha spiegato di aver deciso di raccontarlo «a causa dello stigma e delle idee sbagliate sulla salute mentale» mentre prima «mai avevo parlato pubblicamente di quanto abbia inciso su di noi in casa perché sono molto protettiva nei confronti dei miei ... Leggi su gqitalia

