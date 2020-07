“Io razzista?”: bufera sui social per la risposta di Iva Zanicchi a Diaco (Di giovedì 23 luglio 2020) “Io razzista?”: bufera sui social per la risposta di Iva Zanicchi a Diaco Ieri pomeriggio, Iva Zanicchi è stata ospite del programma di Pierluigi Diaco, Io e te, su Rai 1, ma i suoi commenti non sono piaciuti al popolo del web. La cantante, dopo aver raccontato della sua lunga e fortunata carriera, rievocando anche i momenti salienti del passato, ha puntato dritta verso le polemiche che impazzano sul web. “Anche ultimamente ho detto una cosa sugli immigrati, che confermo, e sono stata accusata di essere razzista. Io che ho sempre sognato di essere nera e che ho una ragazza di colore che mi aiuta in casa”. Un commento che ha immediatamente scatenato l’ira del web. “E la Rai permette ancora l’esistenza di un ... Leggi su tpi

