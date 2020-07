Inter Fiorentina 0-0: passo falso per i nerazzurri, Juve irraggiungibile (Di giovedì 23 luglio 2020) Ieri 22 Luglio 2020 alle ore 21:45 si è disputata la partita Inter-Fiorentina, finita con un pareggio che non accontenta nessuno. Due pali colpiti dai nerazzurri con Lukaku e Sanchez, ma gli uomini di Conte non riescono a segnare. Ormai per i nerazzurri il primo posto è sfumato, con la Juventus che si prepara già a festeggiare il nono scudetto consecutivo. Pareggio senza reti a San Siro nel match della 35esima giornata di Serie A tra Inter e Fiorentina. Con un po’ di fortuna, come i due pali colpiti dai nerazzurri e il monologo della squadra di Conte, i viola sono riusciti a prolungare la propria striscia di risultati utili portandosi a quota 43 punti in classifica. Potrebbe ... Leggi su sport.periodicodaily

