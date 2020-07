Il messaggio di Louis Tomlinson per i 10 anni degli One Direction ti farà commuovere (Di giovedì 23 luglio 2020) Feeling pretty emotional today. 10 years!! Spent the morning watching old interviews and ... Too many incredible memories to mention but not a day goes by that I don't think about how amazing it was. @... Leggi su news.mtv

xnofuckingwayx : RT @_mirianaa__: forse se Zayn lo ringrazierà con un messaggio tipo ''grazie per avermi incluso'' e Louis risponderà ''non devi ringraziarm… - sunshinelovingu : RT @_mirianaa__: forse se Zayn lo ringrazierà con un messaggio tipo ''grazie per avermi incluso'' e Louis risponderà ''non devi ringraziarm… - eritaemru : RT @_mirianaa__: forse se Zayn lo ringrazierà con un messaggio tipo ''grazie per avermi incluso'' e Louis risponderà ''non devi ringraziarm… - vivodiniallJ : RT @_mirianaa__: forse se Zayn lo ringrazierà con un messaggio tipo ''grazie per avermi incluso'' e Louis risponderà ''non devi ringraziarm… - M_i_C_h_e_L_ay : RT @_mirianaa__: forse se Zayn lo ringrazierà con un messaggio tipo ''grazie per avermi incluso'' e Louis risponderà ''non devi ringraziarm… -

Ultime Notizie dalla rete : messaggio Louis Il messaggio di Louis Tomlinson per i 10 anni degli One Direction ti farà commuovere MTV.IT Il messaggio di Louis Tomlinson per i 10 anni degli One Direction ti farà commuovere

Che Louis Tomlinson sia la dolcezza in persona già lo sapevamo, ma è sempre bello averne un reminder e quello che ha scritto per il decimo anniversario degli One Direction lo dimostra ancora una ...

One Direction: il messaggio di Louis Tomlinson per il decennale

Il primo in ordine di tempo è stato Liam Payne, che ha condiviso il primo messaggio che scrisse al padre quando entrò a far parte del gruppo. Successivamente è arrivato anche Louis Tomlinson, che ha ...

Che Louis Tomlinson sia la dolcezza in persona già lo sapevamo, ma è sempre bello averne un reminder e quello che ha scritto per il decimo anniversario degli One Direction lo dimostra ancora una ...Il primo in ordine di tempo è stato Liam Payne, che ha condiviso il primo messaggio che scrisse al padre quando entrò a far parte del gruppo. Successivamente è arrivato anche Louis Tomlinson, che ha ...