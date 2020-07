Dopo i giornali, la Turchia vuole controllare anche i social network (Di giovedì 23 luglio 2020) Una nuova legge proposta dal partito del presidente Erdoğan sta creando grosse agitazioni nell'opposizione Leggi su ilpost

trefelix : @frapac71 @LaStampa Però sarebbe importante capire chi ve lo disse, se ci credeste davvero e se lo abbiate scritto… - Alessandra__bb : RT @MysteryFaith424: @Alessandra__bb Amore, quando i giornali di tutto il mondo ci sputano contro e piangono per noi povero popolo italiano… - MysteryFaith424 : @Alessandra__bb Amore, quando i giornali di tutto il mondo ci sputano contro e piangono per noi povero popolo itali… - Fra_nya : RT @thedoctordonnna: il problema vero è che se vai dai carabinieri pure coi lividi addosso questi non ti credono e ti ridono dietro, una de… - Pierpaolo821 : @stebellentani Dopo almeno un mese da quando il problema è divenuto evidente i giornali se ne sono accorti. bastere… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo giornali I giornali europei dopo l’intesa: «Patto storico», «Habemus Papam». Merkel punzecchiata in Germania Corriere della Sera Coronavirus: impennata dei contagi, ma la proroga dello stato di emergenza al 31 ottobre ancora non arriva

Impennata dei contagi, focolai di coronavirus che si moltiplicano in Italia, ma la proroga dello stato di emergenza al momento non è stata formalizzata nel Consiglio dei ministri. Sul 31 ottobre come ...

Dopo i giornali, la Turchia vuole controllare anche i social network

dopo le decine migliaia di arresti dopo il fallito colpo di stato del 2015, la chiusura o l’acquisizione di giornali da parte di imprenditori vicini al governo e il licenziamento di migliaia di ...

Impennata dei contagi, focolai di coronavirus che si moltiplicano in Italia, ma la proroga dello stato di emergenza al momento non è stata formalizzata nel Consiglio dei ministri. Sul 31 ottobre come ...dopo le decine migliaia di arresti dopo il fallito colpo di stato del 2015, la chiusura o l’acquisizione di giornali da parte di imprenditori vicini al governo e il licenziamento di migliaia di ...