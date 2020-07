Cresce la tensione tra Usa e Cina, accusata di spionaggio (Di venerdì 24 luglio 2020) Tra Cina e Stati Uniti è sempre più alta la tensione diplomatica. Trump accusa ricercatori cinesi di spionaggio col favore del governo del Dragone. Pechino replica, “escalation senza precedenti”. Cresce la tensione Usa-Cina dopo che l’Fbi ha accusato la biologa e ricercatrice cinese Tang Juan di sottrarre proprietà intellettuale dagli istituti universitari e di essersi … L'articolo Cresce la tensione tra Usa e Cina, accusata di spionaggio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Tra Cina e Stati Uniti è sempre più alta la tensione diplomatica. Trump accusa ricercatori cinesi di spionaggio col favore del governo del Dragone. Pechino replica, “escalation senza precedenti”. Cres ...

Como, sale la tensione a San Francesco I giovani accusano i vigili:”Vietate le riprese”

Questa mattina, giovedì 23 aprile 2020, siamo stati vittime di un episodio gravissimo durante le ormai consuete operazioni di “sanificazione” che si svolgono sotto i portici dell’ex-chiesa di S. Franc ...

Como, sale la tensione a San Francesco I giovani accusano i vigili:"Vietate le riprese"

Questa mattina, giovedì 23 aprile 2020, siamo stati vittime di un episodio gravissimo durante le ormai consuete operazioni di "sanificazione" che si svolgono sotto i portici dell'ex-chiesa di S. Franc ...