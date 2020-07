Capri, il sindaco: Coronavirus, nell’isola non ci sono casi positivi né focolai (Di giovedì 23 luglio 2020) “Il personale sanitario della Asl Napoli 1 ha comunicato che non vi è riscontro di alcuna criticità sul territorio caprese e che sull’isola non vi sono né casi positivi, né focolai”. E’ quanto fa sapere il sindaco di Capri, Marino Lembo, in una nota diffusa in merito alla vicenda dei tre ragazzi romani risultati positivi al tampone a seguito dei controlli avvenuti a Roma, e transitati per un breve soggiorno sull’isola di Capri. Lembo fa sapere a “residenti e ospiti” di essere “costantemente in contatto con la Asl Napoli 1, a cui è stato trasmesso il suddetto esito da parte dell’Asl di Napoli, in virtù dei protocolli di tracciamento dei flussi in transito sul ... Leggi su ildenaro

