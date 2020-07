Aumentano i contagi in Emilia-Romagna, ma a Reggio si scende in piazza per festeggiare (Di giovedì 23 luglio 2020) Ieri sera la Reggiana ha sconfitto il Bari in casa, a Reggio-Emilia, durante la finale dei playoff per la promozione in serie B. Il match è finito 1-0 per la squadra di casa e sia prima che dopo il match ci sono testimonianze fotografiche che girano sui social e mostrano il sostengo e i festeggiamenti dei tifoso che tutto hanno fatto meno che rispettare le norme di distanziamento anti-Covid. Dalle immagini si possono vedere persone senza mascherina e gente che la mascherina ce l’ha calata. Il tutto nella giornata in cui l’Emilia-Romagna ha registrato un nuovo picco di nuovi contagi, dato superiore anche a quello della Lombardia. Assembramenti per la Reggiana in serie B #Reggiana, che passione! Tifosi assiepati all’esterno dello stadio per incitare la squadra durante il ... Leggi su giornalettismo

