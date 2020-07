Atalanta, Gomez: “Ronaldo? Sembra una bambola bellissima, non ci si crede” (Di giovedì 23 luglio 2020) L’Atalanta ha sperato fino all’ultimo di riuscire a sconfiggere la Juventus, ma ci ha pensato Cristiano Ronaldo con una doppietta dal dischetto a portare i bianconeri sul pareggio, conquistando un punto comunque importante per la classifica. Nonostante il malumore per la mancata vittoria, il capitano dell’Atalanta non ha potuto non riservare ottime parole sul fuoriclasse portoghese. Papu Gomez ha parlato del match contro la Juventus e non solo al podcast Libres de Humo: “Ci siamo affrontati varie volte, come l’anno scorso. Un pareggio, una vittoria in Coppa Italia, con cui abbiamo eliminato la Juventus, e una sconfitta“. Gomez non si è confrontato con CR7 nel match di novembre, vista l’assenza del portoghese, ma lo ha visto in campo nel big match andato in scena ... Leggi su sportface

