Alena Seredova risplende di luce propria: “Grazie di esistere” (Di giovedì 23 luglio 2020) Alena Seredova, finalmente, ha riconquistato una certa serenità. Dopo la nascita della sua Vivienne, la showgirl risplende di luce propria. Alena Seredova (fonte Instagram @AlenaSeredova)È proprio un bel momento per la showgirl che, dopo la separazione da Gigi Buffon, ha ritrovato la felicità insieme al compagno Alessandro Nasi. Ora però che è nata anche la piccola Vivienne, Alena è colma di gioia. Ogni foto postata su Instagram trasmette il periodo florido e sereno che la showgirl sta vivendo insieme a tutta la sua famiglia. Anche i due figli avuti dal calciatore della Juventus, Buffon, sono molto felici di aver avuto una sorellina. I due hanno anche un altro ... Leggi su chenews

Senza alcuna interruzione, Alena Seredova si dedica ai suoi tre bambini in questa lunga estate, la prima per la sua Vivienne Charlotte, nata dall’unione con il manager Alessandro Nasi, cugino di ...La modella e attricedi origine ceca, Alena Seredova, sempre più amata dai followers si è mostrata con il suo David Lee In questa prima estate da neo mamma di Vivienne, Alena Seredova ha imparato a con ...