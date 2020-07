Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2020 ore 10:30 (Di mercoledì 22 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA, RIMOSSO IL VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA, CODE TRA CASILINA E TUSCOLANA SEMPRE SUL RACCORDO CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PRENESTINA, SIA IN ESTERNA SIA IN INTERNA SUL TRATTO URBANO ANCHE INCIDENTE RISOLTO, CODE PER TRAFFICO DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA VIA DEL MARE, DOVE PER LAVORI A CURA DI ANAS, CI SONO CODE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE, SULLA MONTI LEPINI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE E’ ATTIVO ... Leggi su romadailynews

