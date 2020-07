Via Castel di Guido, incendio di sterpaglie: sul posto i Vigili del Fuoco (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – Vasto incendio di sterpaglie, dalle 14 circa, in Via di Castel di Guido, in zona Malagrotta a Roma. Le fiamme, sospinte dal vento, hanno rapidamente esteso il proprio raggio d’azione. Per evitare che l’incendio si avvicini alle abitazioni, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Roma ha concentrato sul posto tutto il personale e i mezzi disponibili. Leggi su romadailynews

