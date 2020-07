Venerdì, meteo con pericolosi TEMPORALI. Vediamo dove (Di mercoledì 22 luglio 2020) In realtà il peggioramento delle condizioni meteo, per alcune regioni, comincerà oggi. Stiamo parlando del Nord Italia, dove i primi spifferi di aria atlantica destabilizzeranno pesantemente l’atmosfera. Si replicherà giovedì, più o meno con le stesse modalità e nelle stesse regioni. Questo per dire che altrove continuerà a splendere il sole e continuerà a far caldo. Quindi al Centro Sud e nelle due Isole Maggiori. Venerdì potrebbero scatenarsi pericolosi TEMPORALI. Arriveremo così a venerdì, una giornata che per certi versi potrebbe risultare preoccupante. Il motivo? Perché i modelli previsionali ad alta risoluzione, che da alcuni giorni ipotizzavano un’ondata di maltempo imponente, continuano a mostrarci ... Leggi su meteogiornale

DomenicoPicca : RT @MeteOnePB: ?? sole e #caldo fino a venerdì, poi #maestrale e calo termico ma con poche piogge #meteo #puglia #basilicata - tempostretto : Un nuovo articolo: (Meteo Messina: estate mediterranea, a parte qualche annuvolamento venerdì) è stato pubblicato s… - infoitinterno : Meteo: domani e venerdì le giornate più calde in Sicilia, ma l'estate sarà bipolare - FrascatiJoey : RT @GDS_it: #Meteo: domani e venerdì le giornate più calde in Sicilia, ma l'estate sarà bipolare - garganolab2_0 : RT @MeteOnePB: ?? sole e #caldo fino a venerdì, poi #maestrale e calo termico ma con poche piogge #meteo #puglia #basilicata -

