Valentina Vignali dimagrita, ‘il prima e il dopo’: “Ho perso 15 kg, li avevo accumulati in 2 mesi” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Ho finito il Grande Fratello esattamente un anno fa e nel corso dei primi 6/8 mesi dopo il reality ho perso un sacco di chili. Ho ricevuto migliaia di mail di persone nella mia stessa situazione che avevano preso tanti chili in poco tempo e volevano perderli” esordisce Valentina Vignali nelle sue Instagram Stories per introdurre l’argomento. La sportiva ed ex concorrente del reality di Canale 5 ha perso parecchio peso: aveva accumulato 15 chili nei 2 mesi vissuti lo scorso anno nella Casa di Cinecittà. Da qui la scelta di farsi seguire da un nutrizionista che l’ha aiutata a bilanciare la sua alimentazione per tornare al suo peso forma e, ora, di raccontare il suo percorso con una serie di filmati pubblicati sul suo canale social. (Continua dopo la foto) Una decisione, ... Leggi su caffeinamagazine

