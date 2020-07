Torre del Greco, scopre moglie con l’amante in spiaggia e fa volare lo scooter di lui sugli scogli. Video (Di mercoledì 22 luglio 2020) scopre la moglie con l’amante sulla spiaggia delle Macinelle, tra Torre del Greco e Torre Annunziata. In preda a un raptus di gelosia, ha afferrato lo scooter del rivale e l’ha scaraventato sugli scogli. A riportare la notizia, con tanto di Video apparso sui social, è Metropolis.it. Torre del Greco, scopre la moglie con l’amante … L'articolo Torre del Greco, scopre moglie con l’amante in spiaggia e fa volare lo scooter di lui sugli scogli. Video ... Leggi su teleclubitalia

