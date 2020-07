Tor Vergata: taglio tasse a studenti, misura antivirus (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – L’Ateneo di Roma “Tor Vergata” mette in campo agevolazioni fiscali per studenti e studentesse in questo momento di crisi dovuto al Coronavirus. lI Senato Accademico dell’ateneo ha deliberato l’innalzamento della “no tax area” da 20.000 fino a 26 mila euro. Gli studenti che appartengono a un nucleo familiare con Isee fino a 26 mila euro sono, quindi, esonerati dal pagamento delle tasse. E’ quanto fa sapere l’Universita’ degli Studi di Roma Tor Vergata. “È un provvedimento preso- spiega il magnifico rettore professor Orazio Schillaci- per venire incontro alle famiglie che, in anno straordinario come quello che stiamo vivendo, desiderano comunque investire nella formazione, nella crescita dei propri figli ma vivono una ... Leggi su romadailynews

sicampeggia : @SaluteLazio E comunque dite all'assessore #DAmato di mandare qualche collaboratore in incognito nell'ambulatorio d… - ZarathustraVIII : Farò la Magistrale a Tor Vergata a Roma. Mi han dato il nulla-osta. Io speriamo che me la cavo - eurokleis : RT @Key4biz: L'analisi di Enrico Nardelli, professore di Informatica all’Università Roma Tor Vergata e presidente di Informatics Europe su… - ardovig : RT @Key4biz: L'analisi di Enrico Nardelli, professore di Informatica all’Università Roma Tor Vergata e presidente di Informatics Europe su… - MonicaDiLeandro : Il Professor Roberto Perricone, Ordinario di Reumatologia presso l’Università di Roma Tor Vergata, parla di artrite… -

Ultime Notizie dalla rete : Tor Vergata Tor Vergata, Radioterapia in prima linea anche con il Covid: «Ma ora investimenti, tecnologie obsolete» Il Messaggero PREVISIONI meteo domani 23 ...

Campo di alta pressione di matrice afro-azzorriana che si estende dall’Atlantico alla Penisola Iberica e al Mediterraneo centrale con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Questo porta tempo ...

Coronavirus, opere di street art in 12 ospedali del Lazio: "Rendiamo omaggio al personale sanitario"

Opere di street art sulle facciate degli ospedali del Lazio per rendere omaggio al personale sanitario, in prima linea in questi mesi contro il coronavirus. È stata presentata questa mattina presso l' ...

Campo di alta pressione di matrice afro-azzorriana che si estende dall’Atlantico alla Penisola Iberica e al Mediterraneo centrale con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Questo porta tempo ...Opere di street art sulle facciate degli ospedali del Lazio per rendere omaggio al personale sanitario, in prima linea in questi mesi contro il coronavirus. È stata presentata questa mattina presso l' ...