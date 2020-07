Serie A, 35a giornata: Brescia retrocesso, Lecce a quattro punti dal Genoa (Di mercoledì 22 luglio 2020) 35a giornata di Serie A caratterizzata dalla sfida distanza tra Genoa e Lecce, entrambe a caccia della salvezza. Brescia ufficialmente in Serie B Brescia in Serie B, Lecce e Genoa si giocheranno fino all’ultima giornata la permanenza nella massima Serie. Questi i verdetti del mercoledì di Serie A, arrivata alla 35a giornata. Le “rondinelle” sono costrette alla retrocessione dopo la brutta sconfitta contro il Lecce, i salentini invece restano in corsa salvezza nonostante la contemporanea vittoria del Genoa nel derby della Lanterna. Lecce-Brescia 3-1 – Un ... Leggi su zon

