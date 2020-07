Sassuolo Milan: Kessié e Bennacer determinanti nella vittoria rossonera (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Milan di Pioli ottiene l’ennesimo successo. Contro il Sassuolo, Kessié e Bennacer hanno dato ordine alla fase di non possesso Quello visto contro il Milan è sembrato il Sassuolo autolesionista di qualche mese fa, visto che i neroverdi si sono rovinati la vita da soli. Il primo gol dei rossoneri è arrivato su un brutto pallone perso nella propria trequarti, mentre nell’ultimo minuto del primo tempo Bourabia si è fatto cacciare per un brutto fallo, compromettendo la ripresa dei suoi. Per quanto stia da tempo dando fiducia al 4-2-3-1, De Zerbi fa diverse modifiche – tanto negli uomini, quanto nello scaglionamento – in ogni partita, a seconda delle contingenze. Contro il Milan, per esempio, è stato più ... Leggi su calcionews24

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 21h45 #ForzaMilan ???? - AntoVitiello : Attesa comunicazione su Pioli-Rangnick al termine del match Sassuolo-Milan Veramente incredibile.... - AntoVitiello : È la serata della decisioni. Il #Milan decide di andare avanti con #Pioli, e la squadra vince a Sassuolo e si quali… - AzzoJacopo : Ho scritto sulla partita di ieri. Mi sono molti piaciuti Kessié e Bennacer senza palla, il Milan ha limitato bene… - renydem : RT @FMCROfficial: Comunque ieri per chi non se ne fosse accorto il Milan ha vinto fuori casa con il Sassuolo alla prima sconfitta, accesso… -