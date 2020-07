Reggiana-Bari 1-0: i pugliesi restano in serie C Calcio, finale playoff (Di mercoledì 22 luglio 2020) Con un gol realizzato da Kargbo al quinto minuto della ripresa la Reggiana ha battuto il Bari. La squadra emiliana, aggiudicandosi con il punteggio di 1-0 la finale playoff disputata a Reggio Emilia, è promossa in serie B dove torna dopo 21 anni. Annullato al Bari un gol che era stato siglato da Antenucci. Espulso l’allenatore biancorosso Vivarini al 92′. Con la Reggio Audace salgono nel campionato cadetto di Calcio il Monza, il Vicenza e la Reggina che avevano vinto i rispettivi gironi di serie C. Categoria in cui rimane il Bari. (immagine: tratta da tweet lega pro official) L'articolo Reggiana-Bari 1-0: i pugliesi restano in serie C ... Leggi su noinotizie

DiMarzio : Reggiana, la bolgia dei tifosi prima della finale playoff | VIDEO ?? - SkySport : Inizia Reggiana-Bari, segui il LIVE - MarcoCostanza5 : #Reggiana in Serie B dopo 22 anni. #Bari battuto in finale playoff 1-0 - emamarro : RT @Eurosport_IT: Dopo 21 anni la Reggiana torna in Serie B: battuto il Bari in finale playoff ?? #SerieB | #Reggiana - MusFly1984 : RT @ReggianaLIVE: Dopo cinque minuti di sofferenza la Regia trionfa con merito! 21 anni dopo il sogno è realta! E' SERIE B! #ReggianaBari h… -