Raffica di furti a Noci, il sindaco ai cittadini: 'Non diffondete immagini di videosorveglianza, contattate forze dell'ordine' (Di mercoledì 22 luglio 2020) E' allarme furti a Noci per una escalation di episodi registrati nell'ultimo periodo. Il problema è stato affrontato questa mattina nell'ambito di una riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e ... Leggi su baritoday

Ultime Notizie dalla rete : Raffica furti Via Roma, una raffica di furti ai clienti dei negozi mentre fanno shopping La Repubblica Furti a raffica sotto gli ombrelloni al lido di Latina: in manette due nordafricani

La Polizia di Stato di Latina, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato due stranieri che, in spiaggia a Capo Portiere, si erano resi responsabili di alcuni furti ai danni dei bagnanti. Verso le 18, perso ...

Figline Incisa, furti a raffica di pomeriggio: "Frazioni senza videocamere"

Figline Incisa, 22 luglio 2020 - Torna l’incubo ladri di appartamento, di mira ancora le abitazioni delle frazioni collinari. Numerose le segnalazioni in quest’ultimi giorni: alcune sono di tentativi ...

La Polizia di Stato di Latina, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato due stranieri che, in spiaggia a Capo Portiere, si erano resi responsabili di alcuni furti ai danni dei bagnanti. Verso le 18, perso ...Figline Incisa, 22 luglio 2020 - Torna l’incubo ladri di appartamento, di mira ancora le abitazioni delle frazioni collinari. Numerose le segnalazioni in quest’ultimi giorni: alcune sono di tentativi ...